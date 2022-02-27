Переміщення російських загарбників біля українських атомних об'єктів, які загрожують обстрілами, є колосальною небезпекою для всього світу.

Про це заявив глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Він зазначив, що головним питанням для нас є безпечна експлуатація енергоблоків.

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Глава "Енергоатому": ядерні об'єкти в умовах війни – це не іграшки

Існують ризики – переміщення загарбників біля наших атомних об'єктів. І це вже така ситуація, яка може виводити з-під контролю роботу атомних блоків, якщо будуть обстріли поблизу або безпосередньо в їхньому напрямку",

– сказав він у відеозверненні 27 лютого.

Котін зазначив, що Україна забезпечує охорону своїх об'єктів, на їх території залучені всі необхідні заходи безпеки за участю всіх необхідних підрозділів захисту цих об'єктів, але гарантії цієї безпеки можуть дотримуватися "без будь-яких загроз з боку загарбників, які зараз знаходяться на території України".

Важливо зазначити, що ядерні об'єкти – це не іграшки, це дуже великий технологічно складний об'єкт. І робота цих об'єктів має безпечно забезпечуватись,

– наголосив Котін.

Водночас він зазначив, що зараз, на жаль, Україна втратила контроль над зоною відчуження, і це вже призвело до негативних наслідків.

Там важка техніка, там бомбометання, вибухи, внаслідок яких радіоактивні речовини у ґрунті виходять у вигляді пилу та підвищується радіоактивний фон. І у нас є інформація, що у 5-15 разів підвищується фон на ділянках, де зараз знаходиться російська та білоруська техніка,

– пояснив глава "Енергоатому"

Водночас він зазначив, що зараз НАЕК, який працює 9 енергоблоками з 15 наявних, оскільки довелося вивести частину енергоблоків у гарячий резерв або завчасно у ремонти через зниження споживання внаслідок російської агресії та початку військових дій, має резерв у 3 тисяч МВт, "які, якщо потрібно, ми зможемо додати".

Дивіться відеозвернення Котіна: