Глава канадського МЗС приїде в Україну наступного тижня, – ЗМІ
Джерело:СВС
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну. Її поїздка покликана ще раз підтвердити підтримку територіальної цілісності країни.
Відповідний анонс зробили в ефірі канадського телеканалу. Там розповіли про те, з ким канадська міністерка планує зустрітися в Україні.
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В Україну приїде міністр з Канади
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну,
– йдеться у заяві.
Поїздка покликана "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".
У межах візиту очільниця Міністерства закордонних справ Канади проведе зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною.
Очікується, що Жолі також відвідає канадських військових в Україні.Довідка. В Україні в межах військової тренувальної місії UNIFIER перебувають 200 канадських військовослужбовців. Вони базуються в Яворові, що у Львівські області.
Глави МЗС Канади й Нідерландів обговорили Україну
Міністерка закордонних справ Канади поговорила з новопризначеним очільником МЗС Нідерландів. Під час розмови політики зачепили й тему України. Зокрема, наголосили на важливості й надалі її підтримувати.
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