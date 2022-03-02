Глава Миколаївської ОДА поділився фото захопленої техніки окупантів

Сьогодні вдень мер Миколаєва Віталій Кім закликав українську армію показати ворожим військам, що не можна без командування їздити нашою територією.

А вже ближче до вечора на його телеграм-каналі з'явилася публікація із переліком захопленої техніки за день.

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Фото захопленої техніки окупантів

Все що їздить – це безкоштовно нам везуть. Забираємо!,

– пожартував у своєму зверненні Кім.

Схоже, наші війська серйозно підійшли до наказу Глави Миколаївської ОДА, оскільки за день на українську сторону перейшло чимало ворожої техніки.

Раніше Юрій Бутусов розповів, що механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу 6 нових російських танків Т-80 БВМ.

Відібрана в окупантів техніка / Фото телеграм-канал Віталій Кім



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