Глава Мінфіну Німеччини, який давав Україні кілька годин, влип у кримінальний скандал
Джерело:Tagesspiegel
Міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру загрожує кримінальне переслідування. Невдовзі німецький політик може втратити депутатський імунітет.
Лінднера звинувачують у приховуванні факту взяття кредиту на купівлю приватного будинку. Він взяв ще один кредит у тому самому банку, через що йому тепер загрожує кримінальне переслідування за отримання пільг.
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Глава Мінфіну взяв кредит на купівлю будинку
Відділ боротьби з корупцією берлінської прокуратури зараз вивчає питання про зняття з Лінднера депутатського імунітету, щоб мати можливість провести офіційне розслідування.
Представник прокуратури заявив, що це звичайна практика у таких випадках і що це не означає, що є первісна підозра. Очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом.
Лінднер давав Україні кілька годин у війні з Росією
- Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник у березні 2022 року розповів, що на початку повномасштабного нападу Росії деякі німецькі політики поводились так, ніби наша країна вже програла.
- Зокрема, очільник Мінфіну Німеччини Лінднер з ввічливою посмішкою сказав, що Україні залишилось лише декілька годин. Він вважав, що Росія швидко окупує Україну і поставить свій маріонетковий уряд.
- Тому Лінднер вважав, що Україні немає сенсу постачати зброю, а також ніякого результату від санкцій проти Росії не буде. Та тепер глава німецького Мінфіну змінив думку.
- За його словами, Росія зруйнована і морально, і економічно, і у воєнному плані. Також він наголосив, що союзники повинні зробити все, щоб витримка України залишалася сильнішою за злобу, яка походить від Владіміра Путіна. Лінднер закликав тиснути на Путіна.