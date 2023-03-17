Росія застрягла в Україні, – глава Міноборони Польщі спрогнозував тривалість війни

Якнайшвидше закінчення війни – в інтересах України та всього цивілізованого світу. Росія, розпочавши повномасштабну агресіб, не змогла завоювати Київ за кілька днів, тому застрягла в Україні.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи термін закінчення війни в Україні. Він сказав, що війна ще може тривати місяцями, адже Росія застрягла в Україні, як свого часу в Афганістані.

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Агресія Путіна змінила безпекове середовище у світі

Блащак пояснив, що кремлівський режим не може просто так вийти з війни, оскільки тоді Росія визнає помилковість свого рішення.

Це, скоріше, питання місяців, а не тижнів. Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання Кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу,

– сказав польський міністр.

За його словами, "жорстока агресія Путіна змінила безпекове середовище у світі". Він наголосив, що якнайшвидше припинення цієї війни – в інтересах України, Польщі та справедливого світу.

Україна виграла перший етап війни

Маріуш Блащак заявив, що Україна виграла перший етап цієї війни, відтіснивши окупантів з Півночі. "Вони (українці – 24 Канал) відтіснили росіян від Києва, зупинили їх на Сході й успішно утримують довгу лінію фронту", – зазначив міністр.

Він додав, що Росія зазнала невдачі й так звана "спецоперація", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт. Як сказав Блащак, ця війна дискредитувала Росію на міжнародному рівні.

Польський міністр пов'язує невдачі росіян з героїзмом і стійкістю українського народу та підтримкою Заходу.

"Збереження цієї підтримки є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами", – резюмував Блащак.

Зазначимо, що 16 березня президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що його країна невдовзі передасть Україні чотири бойові літаки МіГ-29 в повну експлуатацію. Також 13 літаків МіГ-29 Україна отримає від Словаччини. Втім, найважливішою для України є передача американських винищувачів F-16, які США поки відмовляються надавати нашій державі.