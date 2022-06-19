Глава Мюнхенської конференції назвав Медведєва клоуном у відповідь на погрози

Новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен прокоментував абсурдні заяви Медведєва у соцмережах.

Колишній дипломатичний радник німецької ексканцлерки Ангели Меркель назвав Дмитра Медведєва клоуном. Це сталося на міжнародному симпозіумі в Кілі.

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Так, заступник голови ради безпеки Росії колись вважався нібито "ліберальним" політиком. Останнім часом той став регулярно робити різкі заяви про Україну та Захід. Тепер претендує на звання головного "яструба" російського режиму.

Наприклад, 15 червня, він розмріявся, що через два роки України не існуватиме.

Медведєв сьогодні – клоун. Вибачте, що я маю це вимовити вголос,

– сказав Гойсґен.

Що саме написав Медведєв

"Мене часто запитують, чому мої дописи в телеграм такі різкі. Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони покидьки й виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І доки я живий, я робитиму все для їхнього зникнення", – писав він.

Хоча нам теж не зрозуміло, чому Медвєдєв ненавидить свої дописи у телеграмі. Ймовірно, там "зашифровані" таємні послання до США.

Так, колишній глава Росії заявив, що "США у відповідь на "спецоперацію" Росії оголосили "війну за довіреністю", забезпечуючи Україну зброєю, підтримуючи там мілітаристські настрої, щоб Київ бився до останнього українця".

Реакція ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що якби російський імперіалізм мав обличчя, то ним був би Медведєв.

Раніше в там іронізували щодо агресивної риторики Медведєва. Там казали, що "в нього вселився дух Жириновського".

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