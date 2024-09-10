Блінкен і глава МЗС Британії анонсували спільний візит у Київ

10 вересня 2024, 16:24
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Автор: Ірина Марціяш

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та Держсекретар США Ентоні Блінкен разом відвідають Київ. Їхній візит відбудеться вже цього тижня.

Про це 10 вересня під час спільної пресконференції у Лондоні оголосив Ламмі.

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Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня

Після спільної Ламмі із Блінкеном пресконференції у Лондоні стало відомо про їхній намір відвідати Україну вже цього тижня.

За словами Ламмі, це буде перший такий спільний візит за понад десятки років.

Сьогодні я можу підтвердити, що цього тижня ми з Ентоні поїдемо до Києва – перший спільний візит такого роду за більш ніж десятиліття. Ми є найближчими союзниками, тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні,
– зазначив Ламмі.