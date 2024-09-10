Блінкен і глава МЗС Британії анонсували спільний візит у Київ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та Держсекретар США Ентоні Блінкен разом відвідають Київ. Їхній візит відбудеться вже цього тижня.

Про це 10 вересня під час спільної пресконференції у Лондоні оголосив Ламмі.

Дивіться також Байден планує обговорити з британським прем'єром дозвіл ЗСУ завдавати ударів по Росії

Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня

Після спільної Ламмі із Блінкеном пресконференції у Лондоні стало відомо про їхній намір відвідати Україну вже цього тижня.

За словами Ламмі, це буде перший такий спільний візит за понад десятки років.

Сьогодні я можу підтвердити, що цього тижня ми з Ентоні поїдемо до Києва – перший спільний візит такого роду за більш ніж десятиліття. Ми є найближчими союзниками, тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні,

– зазначив Ламмі.