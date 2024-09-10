Блінкен і глава МЗС Британії анонсували спільний візит у Київ
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та Держсекретар США Ентоні Блінкен разом відвідають Київ. Їхній візит відбудеться вже цього тижня.
Про це 10 вересня під час спільної пресконференції у Лондоні оголосив Ламмі.
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Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня
Після спільної Ламмі із Блінкеном пресконференції у Лондоні стало відомо про їхній намір відвідати Україну вже цього тижня.
За словами Ламмі, це буде перший такий спільний візит за понад десятки років.
Сьогодні я можу підтвердити, що цього тижня ми з Ентоні поїдемо до Києва – перший спільний візит такого роду за більш ніж десятиліття. Ми є найближчими союзниками, тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні,
– зазначив Ламмі.