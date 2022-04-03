Глава МЗС Греції приїхав в Одесу: він заявляв, що готовий очолити гуманітарну місію у Маріуполь

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув в Україну. Міністр вже зустрівся з Геннадієм Трухановим – мером Одеси.

Спершу міністр Дендіас прибув до Молдови. А тоді автомобілем вирушив в Одесу.

Зауважте Мер Одеси прокоментував потенційну загрозу з Придністров'я

Дендіас та Труханов обговорили життя грецької громади у місті. Також глава МЗС Греції розповів про відновлення роботи Генконсульства в Одесі.

Раніше Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя. Він повідомив: у регіоні проживають тисячі етнічних греків.

Я маю намір особисто очолити цю допомогу,

– наголосив міністр.

Свою діяльність він координуватиме з Червоним Хрестом.

Важливо – Дівчинка з Маріуполя розповіла про життя у "пеклі" у відеощоденнику: дивіться відео