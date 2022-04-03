Глава МЗС Греції приїхав в Одесу: він заявляв, що готовий очолити гуманітарну місію у Маріуполь
3 квітня 2022 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:твітер Nikos Dendias
Глава МЗС Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув в Україну. Міністр вже зустрівся з Геннадієм Трухановим – мером Одеси.
Спершу міністр Дендіас прибув до Молдови. А тоді автомобілем вирушив в Одесу.
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Дендіас та Труханов обговорили життя грецької громади у місті. Також глава МЗС Греції розповів про відновлення роботи Генконсульства в Одесі.
Раніше Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя. Він повідомив: у регіоні проживають тисячі етнічних греків.
Я маю намір особисто очолити цю допомогу,
– наголосив міністр.
Свою діяльність він координуватиме з Червоним Хрестом.
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