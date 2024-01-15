Голова МЗС Північної Кореї прибула до Москви після заяв КНДР про успішне випробування ракети
Джерело:KCNA
Росія шукає союзників серед країн із режимами, подібними до свого, тож не дивно, що вона будує дипломатичні відносини із Північною Кореєю. Вони закріплюються візитами представників МЗС.
Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прибула до Москви 14 січня після заяв про випробування нової твердопаливної гіперзвукової ракети. Її зустріли представники російського МЗС та посольства Північної Кореї.
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Росія та КНДР посилили зв'язки
Запуск балістичної ракети засудили ядерні посланці Південної Кореї, США і Японії. Вони заявили, що саме подібні провокації від Північної Кореї і є причиною нестабільності.
Росія і Північна Корея посилили зв’язки після початку повномасштабної війни в України, хоча й до цього вважалися союзниками. Кім Чен Ин у вересні 2023 року зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним на Далекому Сході Росії.
Російські високопосадовці, зокрема, Шойгу та Лавров, також відвідали КНДР минулого року.
У ГУР розкрили масштаби поставок зброї з КНДР в Росію
- Вадим Скібіцький, представник ГУР Міноборони, розкрив об'єми поставок боєприпасів з КНДР до Росії. За його словами, Москва отримала близько мільйона артилерійських снарядів.
- Від вересня по листопад 2023 року Північна Корея активно постачала російським окупантам артилерійські боєприпаси, зокрема 122 і 152 міліметрів. Це допомогло Москві покрити дефіцит озброєння, який вона не може вирішити власним виробництвом, зазначив він.
- Представник розвідки також прокоментував заяви Білого дому про балістичні ракети, які Росія нібито отримала від КНДР і вже застосувала в Україні. Він підкреслив, що ГУР збирає всю інформацію і готове говорити про це, як тільки будуть підтверджені дані.