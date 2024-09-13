Глава МЗС Литви назвав найкращу реакцію на іранські ракети в Росії
Джерело:Укрінформ
Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану через поставки ракет для Росії. Проте найефективнішою відповіддю стануть удари України по складах із цими ракетами.
Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції в МЗС України.
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Європа має ввести санкції проти Ірану
Очевидно, що Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за його підтримку воєнних зусиль Росії проти України. Але було б дуже прикро знову побачити, як процес розмови, коли йдеться про санкції, займає дуже багато часу, і, як у багатьох випадках у минулому, не приносить результатів,
– зауважив міністр.
Він зазначив, що Литва вважає за необхідне запроваджувати санкції проти об'єктів, на які легко накласти обмеження, таких як російські аеродроми.
"Україна, я впевнений, була б готова накласти на них санкції ракетними ударами великої дальності, якби тільки Україні це дозволили. Тож це була б найкраща відповідь, негайна відповідь, яка не вимагає від 27 країн сісти за стіл і про щось домовитися", – підкреслив Ландсбергіс.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив 10 вересня, що Іран передав Росії балістичні ракети, які можуть бути використані проти України найближчими тижнями. Водночас воєнні кореспонденти стверджують, що використання іранської балістики відбулося вже неодноразово – з чим і пов'язане збільшення ударів цим типом зброї.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що не може підтвердити застосування Росією іранських ракет по Україні.