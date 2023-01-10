Перша з уряду Шольца: глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Харкова з неоголошеним візитом

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 10 січня прибула з неоголошеним візитом до Харкова. Бербок стала першою представницею німецькою уряду, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Під час візиту, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

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Бербок у Харкові супроводжували Кулеба та Макєєв

Це місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні,

– сказала Бербок.

Вона наголосила, що народ України має "знати, що він може розраховувати на нашу солідарність та нашу підтримку".

Повідомляється, що підтримка від Німеччини включає зимову допомогу генераторами, паливом і ковдрами, а також "інші поставки зброї, які потрібні Україні, щоб звільнити своїх співгромадян, які все ще страждають від терору російської окупації".



Бербок і Кулеба в Харкові / Фото з твітера Кулеби

Бербок наголосила на перспективах України в ЄС. Вона сказала, що важливо, щоб "навіть цієї військової зими ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині".

Бербок відвідала зруйновану Салтівку та дітей у лікарні

Глава МЗС Німеччини зустрілася з очільником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим та мером Харкова Ігорем Тереховим. Бербок відвідала зруйновану росіянами підстанцію, яку окупанти атакувала 15 разів.

Міністерка побувала в дитячій лікарні №16, де привезла презенти дітям, яких лікують. Бербок оглянула північно-східний район Салтівки, який сильно постраждав від російських атак.



Бербок відвідала Харків у супроводі Кулеби / Фото з твітера Кулеби

Наразі глава німецького МЗС вже перебуває на зворотному шляху.

Дмитро Кулеба теж повідомив, що Бербок відвідала, "де Росія завдала величезних страждань".

Харків тепер є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надходитиме і надалі,

– написав Кулеба.