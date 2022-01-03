Глава МЗС Німеччини поїде до США, аби обговорити ситуацію між Україною та Росією, – ЗМІ
Джерело:Інтерфакс
Німецька міністерка закордонних справ готується до офіційного візиту в США. Вона проведе низку зустрічей з американськими колегами. Обговорять, зокрема, агресію Росії проти України.
Анналена Бербок вирушить у Вашингтон вже у середу, 5 січня. Як повідомили ЗМІ, посилаючись на джерело у німецькому МЗС, там вона підійматиме тему відносин між Росією та Україною.
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Це – перший закордонний візит Бербок як глави МЗС
Зазначимо, що це буде перший офіційний візит для Бербок на посаді очільниці німецького МЗС. У Штатах вона зустрінеться, зокрема, з державним секретарем Ентоні Блінкеном та іншими американськими політиками.
Окрім агресії Росії проти України, чиновники обговорять:
- майбутні контакти з Росією;
- питання клімату;
- зміцнення демократії;
- зовнішньої політики.
Радник канцлера зустрінеться з росіянами та французами
Раніше у німецькому уряді анонсували ще одну зустріч на міжнародному рівні. У перший тиждень нового року радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер поспілкується із російськими та французькими колегами.Зверніть увагу! Раніше ситуацію в Україні прокоментував депутат від "зелених" – Омід Нуріпур. Він наголосив, що через дії Кремля "неможливо спати спокійно".
Що варто знати про Анналену Бербок: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- 41-річна німецька політична діячка. Є міністеркою закордонних справ в уряді Олафа Шольца. Разом із Робертом Габеком очолює партію "Союз 90/Зелені".
- Вивчала політологію та публічне право в університеті Гамбурга та міжнародне право в Лондонській школі економіки та політичних наук. Є магістром з міжнародного публічного права.
- Була кандидаткою у канцлери Німеччини від партії "Зелених". У квітні 2021 року заявила, що не бачить Україну в НАТО, поки триває конфлікт із Росією.
- При цьому, Бербок виступає за посилення тиску на Росію через агресію проти України. Вона виступає за відмову від підтримки "Північного потоку-2".
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