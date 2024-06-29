Глава МЗС Польщі розповів, як Захід може перемогти Путіна грою на ескалацію

Очільник міністерства закордонних справ Польщі розповів, що Росія не є непереможною. Та він припустив, що буде, якщо Путін виграє війну в Україні.

Радослав Сікорський розповів, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі, що Захід все ще може перемогти Владіміра Путіна.

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Що сказав Сікорський про війну

Радослав Сікорський заявив, що Владімір Путін "виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо".

Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити та навіть перемогти – ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід,

– заявив Сікорський.

Він пояснив, що для переваги над Росією, треба заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.

"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", – заявив глава МЗС Польщі.

Сікорський також зауважив, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу та вирішив провести матч-реванш, кидаючи виклик "нашим цінностям, нашій безпеці та нашому способу життя".

Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти ширшому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити,

– заявив Сікорський.

Він пояснив, що у випадку, якщо Росія переможе, то хронічна нестабільність пошириться не лише на Європу, а на увесь світ, даючи додаткове паливо для глобальної коаліції диктатур.

До речі, Польща та країни Балтії вже закликали ЄС побудувати лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю.