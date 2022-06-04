Глава Пентагону поїде до Брюсселя на засідання Контактної групи з оборони України

Однією з країн, яка надає нашій державі оборонну підтримку є Сполучені Штати Америки. У цьому вони готові здійснювати наступні кроки.

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив про свої плани відвідати Брюссель. Там наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з оборони України.

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Про що саме говоритимуть у Брюсселі

Як пояснив Остін, на зустрічі у Бельгії, крім нього, будуть також "лідери оборони буквально з усього світу". Вони зберуться там, щоб обговорити триваючу кризу в Україні після неспровокованого вторгнення Росії.

Також Остін візьме участь у засіданні країн-членів НАТО. Серед багатьох тем вони мають ще й обговорити заявки Швеції та Фінляндії.

Але й про Україну Альянс не забуде. На цій зустрічі також продовжать поточний діалог про відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Допомога США для України

Нещодавно США схвалил черговий пакет збройної допомоги Україні, серед якого є реактивні системи залпового вогню типу HIMARS. У росіян почалась істерика, мовляв, українці будуть стріляти по їх території. На що у США відповіли, що Україна сама буде вирішувати, як застосовувати зброю і на яку відстань нею стріляти. Натомість РСЗВ вже у Європі й наші військові навчаються ними керувати. Скоро вони будуть на полі бою.

Натомість американська допомога Україні надходить швидко, не дивлячись на те, що відстань між нашими державами чимала. Це й не дивно, адже американська армія відома на весь світ своєю чудовою та майстерною логістикою. У Пентагоні розповідали, що час грає дуже важливу роль, тому інколи процес транспортування зброї триває лише 48 годин.

Водночас у Пентагоні допускали можливість того, що бойові дії в Україні можуть загостритися. Американський генерал Марк Міллі не виключав, що може відбутись ескалація бойових дій в Україні. Він казав, що через це Вашингтон має перебувати на постійному зв'язку з Києвом – задля мінімізації ризиків. Тому очільник Пентагону Ллойд Остін постійно перебуває на зв'язку з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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