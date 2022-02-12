Глава Пентагону застеріг Шойгу від ескалації навколо України
12 лютого 2022 , 17:36Читать новость на русском
Джерело:Міноборони США
У Пентагоні звернулися до російського міністра оборони. Очільник американського відомства спілкувався з Сергієм Шойгу на тлі загрози нового нападу на Україну.
Ллойд Остін провів телефоонну розмову з Шойгу в суботу, 12 лютого. Про це повідомили на офіційному сайті Міноборони США.
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Американський та російський урядовці обговорили нарощування військової присутності Росії в окупованому Криму та навколо України.
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