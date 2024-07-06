Рубав дерево на потреби російських окупантів, а воно його вбило: в Росії загинув голова району

Під час заготівлі дров для окупантів помер глава району однієї з областей Росії. Це сталося в п'ятницю, 5 липня.

Так, помер тимчасовий виконувач обов'язків очільника району Курської області Сергєй Бєлих. Про це повідомляють в російському виданні, інформує 24 Канал.

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Під час заготівлі дров для окупантів помер глава району Курської області

Про смерть чиновника першим повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смирнов.

Відповідно до його слів, це сталося унаслідок падіння зрубаного дерева. Після інциденту, чоловіка терміново доставили в районну лікарню. Проте у нього були серйозні травми. Внаслідок цього чоловік помер.

У виданні зазначили, що Бєлих і раніше допомагав пиляти дрова для потреб учасників війни Росії проти України.

Там також додали, що померлому Сергєю Бєлих було 64 роки.

Додамо, що нещодавно стало відомо, що в Новосибірській області свині розривають могили російських загарбників

. Окупанти скаржаться, що тварини вже "осквернили" десятки сільських могил. Там свині місцевого фермера розкопали могили так званих "героїв ЕсВеО".