Голова розвідки США оцінила, які наслідки для України матимуть масовані удари по енергетиці

Директорка Національної розвідки США заявила, що найближчі декілька місяців в Україні знизиться темп ведення бойових дій. Та вона запевнила, що є воля українців до подальшого опору, попри все.

Цю інформацію Евріл Гейнс доклала на щорічному форумі національної оборони імені Рейгана. За її словами, росіянам не вдалось досягти мети, якої вони жадали, атакуючи енергооб'єкти України.

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Що кажуть у розвідці США про атаки Росії по нашій енергетиці

Директорка американської розвідки заявила, що Росія з жовтня атакує енергетичну інфраструктуру України для того, щоб частково підірвати волю українців до опору.

На мій погляд, жодних доказів того, що вона (воля до опору – 24 канал) просто зараз, на нинішньому етапі, була підірвана, немає,

– заявила Евріл Гейнс.

Однак у розвідці США припустили, що з часом атаки росіян можуть вплинути на нашу енергетику та критичну інфраструктуру. Також директорка заявила, наскільки вплинуть російські атаки залежить від того:

на що Кремль піде;

на що він здатен;

а також, наскільки стійкою буде критична інфраструктура України;

та наскільки США зможуть допомогти її захистити.

"Економіка України страждає дуже сильно… Очевидно, що руйнування енергосистеми матиме вплив і на неї", – запевнила Евріл Гейнс.

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