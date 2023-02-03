Наступні 6 місяців будуть критичними: оцінка війни в Україні від глави ЦРУ

Директора ЦРУ прокоментував війну в Україні. Він також пояснив, що не вважає, що Владімір Путін серйозно ставиться до перемовин.

Вільям Бернс, виступаючи 2 лютого в Джорджтаунському університеті, сказав, чого чекати від війни наступні пів року. Також він прокоментував плани російського диктатора.

До теми Біля Бахмута тривають активні бойові дії: військовий експерт сказав, за яких умов завершаться

Що сказав директор ЦРУ про війну в Україні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що наступні шість місяців будуть "критичними" для визначення остаточного результату війни в Україні.

Я думаю, що будуть ключовими, – оскільки ми не вважаємо, що Владімір Путін серйозно ставиться до переговорів – ключ буде на полі бою найближчі шість місяців,

– заявив директор ЦРУ.

За його словами, результат міститиме приземлення зарозумілості Путіна, даючи зрозуміти, що він не тільки не зможе просунутися далі в Україні, але з кожним місяцем все більше ризикує втратити територію, яку він незаконно захопив досі.

Вільям Бернс також заявив, що російський диктатор:

робить ставку на те, що зможе змусити час працювати на нього;

Путін вірить, що зможе "перемолоти" Україну, тоді як політична втома охопить Європу, а Сполучені Штати відволікатимуться.

Однак директор Центрального розвідувального управління США пригадав, що казав у листопаді 2022 року Сергію Наришкіну, що цей російський розрахунок такий же глибоко помилковий, як і початкове рішення розпочати війну 24 лютого 2022 року.

Що цьому передувало