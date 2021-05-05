Спершу відчувають себе самовпевненими, – глава УГКЦ про те, чи дослухаються до нього президенти

Святослав Шевчук очолює Українську греко-католицьку церкву вже при трьох президентах. Блаженніший Святослав зазначив, що глави держав по-різному хотіли чути чи не чути голос народу та церкви.

Про це очільник УГКЦ повідомив в інтерв'ю. Він наголосив, що при будь-якому президентові церква готова бути каталізаторами діалогу. Проте у керівництва країни ставлення було різне до цього бажання.

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Влада не дослухалась до голосу церкви, – Шевчук

Ми бачили, що коли влада навіть голосу церкви не хоче чути, церкви, яка є голосом народу, ну то така ситуація є прямо вибухонебезпечною. Це якраз було напередодні Майдану,

– розповів Шевчук.

За каденції президента-втікача Віктора Януковича Рада церков, наголосив блаженніший, відчувала глуху стіну. Після Януковича ситуація змінилась.

До голосу церков дослухаються у другий період каденції

Що цікаво, знаєте, і попередній президент Порошенко, і я бачу теперішній президент починають дослуховуватися до голосу церков лише в другому періоді своєї каденції. Спочатку всі відчувають себе дуже самовпевненими: "Нам нікого не потрібно",

– зауважив глава УГКЦ.

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Шевчук розповів, що після Майдану Всеукраїнська рада церков, громадські активісти та волонтери, розпочали форум "Трансформація України". На ньому мали сформувати проєкт розвитку України як європейської держави. Проте спочатку політики не хотіли слухати взагалі про це. А долучатись до проєкту вже почали перед президентськими виборами і навіть створили міжфракційну депутатську групу.

Це є один з таких прикладів, як це відбувається. Якогось такого моменту, коли би ми прийшли до влади і сказали: "так, ви мусите це зробити" і влада нас послухалася – я щось не пригадую,

– додав глава УГКЦ.

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