Починає розуміти, у чому полягає ідея патріотизму, – глава УГКЦ сказав, як змінився Зеленський

Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук оцінив 2 роки президенства Володимира Зеленського. За словами патріарха, президент здобув більше досвіду.

На думку блаженнішого Святослава, на початку своєї роботи команда Зеленського відчувала піднесення. Їм здавалось, що можна знайти легке розв'язання складних проблем якоюсь альтернативною дорогою – "поглядом комусь в очі, чи усмішкою розтопити холодне серце північного сусіда".

До слова Ідея цікава, – глава УГКЦ Шевчук про можливу зустріч Зеленського та Путіна у Ватикані

"Я думаю, що тепер президент здобув більше досвіду. Зауважте, він почав менше посміхатися, він став доволі прагматичним. І все ж таки в мене є таке відчуття, що він потрошки-потрошки починає розуміти, у чому полягає ідея української державності, ідея патріотизму", – пояснив глава УГКЦ.

Починаємо розуміти, в який бік рухається Україна

За його словами, раніше було відчуття, що ми не до кінця знаємо його програму. Бракувало чіткого розуміння, в який бік буде рухатися Україна.

Але останні події показують, що відповіді на питання, яким чином Україна має будувати подальше партнерство з європейською спільнотою, чи рухаємося ми до НАТО, починають краще вимальовуватися,

– сказав Святослав Шевчук.

Святослав також відзначив активну роботу Міністерства закордонних справ в контексті останньої ескалації. Окрім цього, він радіє, що державно-церковні стосунки стали партнерськими.

"Не церкви під державним контролем, не якась теократія, коли церкви диктують владі, що вона має робити, а партнерські стосунки в ім’я спільного блага", – зазначив блаженніший.