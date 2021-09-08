Глава ВАКС заявила про тиск з боку нардепа: звернулася до генпрокурора і Вищої ради правосуддя

Очільниця ВАКС Олена Танасевич розповіла, що їй надійшла "пропозиція" від одного з нардепів обрати для підозрюваного конкретний запобіжний захід. Суддя зізналася: це сталося вперше за 2 роки її роботи на посаді.

За словами Танасевич, звернення нардепа надійшло у серпні 2021 року. Мовилося про обрання конкретного запобіжного заходу у межах певного кримінального провадження щодо ідентифікованої людини.

Зауважте Відставки у Верховному Суді: Вища рада правосуддя звільнила ще двох суддів

Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя,

– розповіла Танасевич.

За словами глави ВАКС, Вища рада правосуддя ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради.

Мовиться про ініціювання вжиття заходів, щоб не допустити дії, які можна розцінити як втручання у діяльність суддів.

Що кажуть ЗМІ

За даними ЗМІ, до Танасевич начебто звертався нардеп Юрій Камельчук.

Причиною стала справа ексочільника Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якому інкримінують отримання хабаря.

Камельчук нібито звертався через свідка – приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар.

Справа Мунтяна: головне