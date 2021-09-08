Глава ВАКС заявила про тиск з боку нардепа: звернулася до генпрокурора і Вищої ради правосуддя
Джерело:Інтерфакс-Україна
Очільниця ВАКС Олена Танасевич розповіла, що їй надійшла "пропозиція" від одного з нардепів обрати для підозрюваного конкретний запобіжний захід. Суддя зізналася: це сталося вперше за 2 роки її роботи на посаді.
За словами Танасевич, звернення нардепа надійшло у серпні 2021 року. Мовилося про обрання конкретного запобіжного заходу у межах певного кримінального провадження щодо ідентифікованої людини.
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Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя,
– розповіла Танасевич.
За словами глави ВАКС, Вища рада правосуддя ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради.
Мовиться про ініціювання вжиття заходів, щоб не допустити дії, які можна розцінити як втручання у діяльність суддів.
Що кажуть ЗМІ
- За даними ЗМІ, до Танасевич начебто звертався нардеп Юрій Камельчук.
- Причиною стала справа ексочільника Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якому інкримінують отримання хабаря.
- Камельчук нібито звертався через свідка – приватного підприємця, який, за попередньою інформацією, давав хабар.
Справа Мунтяна: головне
- Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 180 тисяч доларів.
- У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 3 вересня повідомили, що обвинувальний акт передали до ВАКС.
- За даними досудового розслідування, у липні 2019 року підозрюваний запропонував одному з підприємців надати йому хабар у розмірі 400 тисяч доларів.
- Згодом детективи НАБУ задокументували факт отримання частини цих грошей – 180 тисяч.