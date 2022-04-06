Глава Єврокомісії: новий пакет санкцій проти РФ не буде останнім

На тлі небачених звірств, скоєних Росією в Україні, Європейський союз 5 квітня представив черговий пакет санкцій. Як зазначають, він не буде останнім.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європейському парламенті. Зауважимо, вона шокована кадрами з Бучі та інших деокупованих населених пунктів.

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Новий пакет санкцій проти РФ не буде останнім, – Урсула фон дер Ляєн

За її словами, ЄС повинен знову посилити тиск на Путіна та уряд Росії. Тому вони пропонують ще більше посилити санкції, які обмежують політичні та економічні можливості Кремля.

Вони впливають на Росію набагато сильніше, ніж на нас. І вони не будуть нашими останніми санкціями,

– заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, напередодні посадовиця поспілкувалася з Зеленським й запевнила, що у ці важкі часи Україна може покладатися на повну підтримку з боку Єврокомісії.

Що передбачає 5 пакет санкцій ЄС

Президентка Єврокомісії пояснила, що у п'ятому пакеті санкцій – закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля та низка інших обмежень. Також у ЄС працюють над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти.

Крім того, Європейська комісія пропонує заборонити експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро. Компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС. Під обмеження, ймовірно, потраплять і транзакції із 4 банками Росії, серед них – ВТБ.

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