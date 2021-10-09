Глава Європарламенту допустив можливість блокування виплат Польщі з бюджету ЄС

9 жовтня 2021 , 18:01
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Джерело:

La Repubblica

Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі. Мовиться про гроші з бюджету Євросоюзу.

Це трапилось після рішення Конституційного суду Польщі щодо визнання переваги національного законодавства над європейським правом. Про це Сассолі розповів в інтерв'ю італійському виданню.

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Сассолі запропонував розглянути блокування виплат Польщі

Політик пояснив, що Єврокомісія веде з польською владою перемовини щодо основоположних принципів, недотримання яких може заблокувати затвердження плану відновлення країни.

Європарламент боровся за ухвалення постанови про розподіл бюджету (Євросоюзу – 24 канал) залежно від дотримання принципу верховенства права. Думаю, що прийшов час оцінити його конкретне застосування,
– заявив Сассолі.

Глава Єврокомісії заявив, що відбувається наступ на цінності Євросоюзу. Саме тому потрібна "дуже жорстка реакція".

Це трапилось після рішення Конституційного суду Польщі, від 7 жовтня 2021 року. Суд вирішив, що європейське право не може бути вище національного законодавства. У ЄС це рішення назвали викликом принципам Союзу і пригрозили наслідками.

Суперечки між Польщею та Євросоюзом: коротко про причини

  • Стосунки Польщі з ЄС напружені через критику Брюсселем спроб польського уряду розширити контроль над судовою гілкою влади в країні. У 2019 році навіть мовилося про можливе виключення країни з ЄС
  • У 2020 році в Польщі ухвалили закон, за яким можна карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення.
  • У ЄС обурились таким рішенням та заявили, що це порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.
  • Ба більше, суд Євросоюзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, у яких мовиться про повноваження Дисциплінарної палати Верховного Суду. Водночас громадяни Польщі страйкували, адже не хочуть, щоб у судову систему втручалися.
Автор: Діана Квасневська