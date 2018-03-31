Глава Apple не проти, щоб користувачі дивились порно на iPhone

Очільник компанії Apple Тім Кук розповів, що не має нічого проти того, аби користувачі дивились на iPhone або iPad порнографічні ролики.

Про це пише businessinsider.com.

За його словами, його зовсім не турбує той факт, що власники iPhone або iPad використовують вбудований браузер для перегляду фільмів для дорослих.

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Як відомо, така позиція кардинально відрізняється від думки попереднього лідера корпорації Стіва Джобса. Останній ставився до порнографії дуже негативно. Одного разу він написав одному з покупців, що в Apple вважають своїм моральним обов'язком захистити iPhone від подібних роликів.

"Ті, хто хоче дивитися порно, можуть купити собі Android", – написав тоді Джобс.

При цьому Тім Кук ставиться до цього явища значно лояльніше.