Глава ДФС звільнив керівників чотирьох митниць

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць. Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до керівників цих митниць з вимогою протягом 2 діб написати заяви на звільнення, проте цього не сталося.

Рішення про звільнення керівників 4 митниць Власов схвалив за результатами наради в Ужгороді. Роботу звільнених митників виконуватимуть спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС.

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Імена звільнених керівників 4-ох митниць:

Віктор Кривіцький – начальник Волинської митниці ДФС. Працював з 15 грудня 2016 року; Микола Салагор – начальник Чернівецької митниці ДФС. На посаді – з 22 жовтня 2014 року; Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС. На посаді – з 18 липня 2018 року; Левко Прокіпчук – начальник Львівської митниці ДФС. На посаді – з 18 вересня 2015 року.

6 липня на Закарпатті Зеленський зустрівся з працівниками Державної митної служби і дав їм словесної прочуханки. Президент сказав, що митникам "вже зараз треба виправлятися і починати працювати, як нормальні люди".

Особливе невдоволення в Зеленського викликала робота головних митників Чернівецької, Волинської, Львівської та Закарпатської областей – зокрема, у царині боротьби з контрабандою. Того ж президент попросив їх написати заяви на звільнення протягом 2 діб. Але цього не сталося.

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