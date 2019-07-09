21:37
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Глава ДФС звільнив керівників чотирьох митниць

      840 Читать новость на русском
      Глава ДФС звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць
      Глава ДФС звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць / Agroinsider.com.ua

      Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць. Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до керівників цих митниць з вимогою протягом 2 діб написати заяви на звільнення, проте цього не сталося.

      Рішення про звільнення керівників 4 митниць Власов схвалив за результатами наради в Ужгороді. Роботу звільнених митників виконуватимуть спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС.

      Читайте також: Коли в Україні запустять електронну митницю

      Імена звільнених керівників 4-ох митниць:

      1. Віктор Кривіцький – начальник Волинської митниці ДФС. Працював з 15 грудня 2016 року;
      2. Микола Салагор – начальник Чернівецької митниці ДФС. На посаді – з 22 жовтня 2014 року;
      3. Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС. На посаді – з 18 липня 2018 року;
      4. Левко Прокіпчук – начальник Львівської митниці ДФС. На посаді – з 18 вересня 2015 року.

      6 липня на Закарпатті Зеленський зустрівся з працівниками Державної митної служби і дав їм словесної прочуханки. Президент сказав, що митникам "вже зараз треба виправлятися і починати працювати, як нормальні люди".

      Особливе невдоволення в Зеленського викликала робота головних митників Чернівецької, Волинської, Львівської та Закарпатської областей – зокрема, у царині боротьби з контрабандою. Того ж президент попросив їх написати заяви на звільнення протягом 2 діб. Але цього не сталося.

      Читайте також: Зеленський дав доручення Кабміну щодо митниці: що вимагає

      blog_ava
      Свято Петра і Павла: що не можна робити у цей день
      сьогодні
      8058
      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба Державна фіскальна служба Волинь Новини Закарпаття Новини Львова Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
      сьогодні , 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
      Альона Захарова 130
      Нові правила для розумного управління відходами
      сьогодні , 20:07 Нові правила для розумного управління відходами
      Все про екологію 149
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      712
      Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних
      сьогодні , 20:00 Смерть дитини через отруєння в таборі: чи покарали винних
      Дмитро Гнап 264
      Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України
      сьогодні , 19:32 Вплив кума Путіна на медіа: ветеран АТО назвав серйозні ризики для України
      Леонід Остальцев 311
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук