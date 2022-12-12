Глави МЗС країн ЄС не погодили 9 пакет санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС не змогли домовитись про введення нового, дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Проєкт відправили на доопрацювання.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що наразі процес проходить складно, є питання, які потребують згоди між міністрами.

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Це засідання буде дуже довгим і важким, тому що у нас на порядку денному Іран, у нас на порядку денному санкції проти Росії, дев'ятий пакет, ми ще не там, ми ще не закінчили,

– сказав Боррель.

Він додав, що рішення може бути погоджено до кінця дня, але є низка питань, які варто затвердити.

"Можливо, до кінця дня, але є деякі питання, які ще належить узгодити. Можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко", – додав дипломат.

Зауважимо, що питання санкцій внесено до порядку денного завтрашнього засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

Які обмеження передбачає дев'ятий пакет санкцій

У новому пакеті санкцій ЄС пропонує ввести заборону інвестицій у російську гірничодобувну промисловість, адже це – одна з найбільших галузей промисловості країни, яка приносить величезні прибутки.

Якщо пропозицію такої заборони підтримають 27 країн ЄС, то це стане першим випадком, коли санкції будуть безпосередньо націлені на металургійний сектор Росії.

Також обмеження стосуються експортного контролю цивільних технологій, які Росія може використовувати для підтримки своїх збройових заводів, а також над продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро.

Крім того, пакет передбачає особисті санкції проти 180 осіб.

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