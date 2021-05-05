Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідають Донбас

Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу перебуватимуть в Україні впродовж 6 – 7 травня. У рамках візиту вони відвідають й Донбас.
Джерело:посольство Нідерландів в Україні
Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок прибуде в Україну разом із міністеркою закордонних справ Бельгії Софі Вільмес та очільником МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном. Візит стане свідченням їхньої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
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Деталі візиту глав МЗС
У посольстві зазначили, що під час візиту очільники МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу обговорять продовження реформ в українській державі.
Також на 6 травня заплановано поїздку до лінії зіткнення на Сході України та зустріч з громадськістю.
Це спільний візит міністрів закордонних справ країн Бенілюксу,
– мовиться у повідомленні.
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Також дипломати зустрінуться з членами Кабміну, зокрема з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Російські бойовики обстріляли місто Красногорівка на Донеччині й пошкодили лікарню з хворими на коронавірус пацієнтами. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.
- З початку доби 5 травня бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню
- Також окупанти обстріляли з кулемета автомобіль спостережної групи Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.