Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу вирушили на Донбас

В Україні перебувають міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – Софі Вільмес, Стеф Блок та Жан Ассельборн. Вони разом відправились на Донбас.
Джерело:твіттер Василя Боднара
Дипломати вже вилетіли. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
Раніше Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідають Донбас
"А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу", – написав Боднар та опублікував відповідні світлини.
Міністри відвідають лінію розмежування
Так, повідомляли, що дипломати приїдуть на лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися з безпековою ситуацією в зоні конфлікту, а також кроками України для полегшення життя місцевого населення. Також дипломати планують відвідати контрольні пункти в'їзду-виїзду.
Крім того, вони мають зустрітись з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Останнім часом ситуація на передовій загострилась, тому що бойовики ледь не щодня прицільно обстрілюють українські позиції.
- Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 38 українських захисників.
- Крім того, окупанти обстріляли місто Красногорівка на Донеччині й пошкодили лікарню з хворими на коронавірус пацієнтами. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.