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Главу Пулітцерівської премії змусили піти у відставку: пікантна причина

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Джуно Діас покинув пост голови Пулітцерівської премії
Джуно Діас покинув пост голови Пулітцерівської премії

Секс-скандали докотились і до літературного простору. Через звинувачення голова Пулітцерівської премії Джуно Діас змушений був покинути престижний пост.

Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, у квітні Джуно Діас очолив експертне журі Пулітцерівської премії. Митець, який має відзнаку за книгу "Коротке та дивовижне життя Оскара Уао", потрапив у резонансний секс-скандал. Письменниця Зінзі Клеммона заявила, що Джуно Діас її поцілував проти її волі. 

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Я запросила Джуно Діаса виступити на семінарі з питань представництва у літературі. Він використав це, як можливість схопити і насильно поцілувати мене. Я далеко не єдина, з ким він це зробив. Відмовляюся більше мовчати,
– розповіла Зінзі Клеммон в соцмережі. 

 

Зізнання Зінзі Клеммон викликало резонанс в літературному світі. Інші жінки приєднались до митця та розповіли свої історії про спілкування з Джуно Діасом. Після цього письменнику висунули ультиматум: якщо він не звільнить місце голови Пулітцерівської премії, історії його жертв буде розслідувати поліція.

Резонансна інформація змусила письменника Джуно Діаса покинути престижний пост. Однак чоловік залишився в складі журі Пулітцерівської премії. Наразі літератор скасував всі свої публічні виступи, заплановані в рамках фестивалю "Сіднейські письменники". 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Література
Джерело: 24 Канал
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