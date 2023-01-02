1 січня в Україні було встановлено аж 64 метеорологічні рекорди
Джерело:Укгідрометцентр
У перший день нового 2023 року в Україні було встановлено аж 64 метеорологічні рекорди. На багатьох метеостанціях фіксували максимальну температуру.
1 січня погода була настільки теплої, що на багатьох метеостанціях фіксували навіть +20 градусів.
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Чому такі високі показники
За даними Центральної геофізичної обсерваторія імені Бориса Срезневського, 1 січня в Україні встановили 64 метеорологічні рекорди, а саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10 до +20 градусів Цельсія.
Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень,
– мовиться в повідомленні.
Синоптики пояснили, що причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси з Африканського континенту, поле високого тиску над більшою частиною Європи й відповідно сонячна погода.
У Києві 1 січня теж зафіксували температурний рекорд
- Вдень 1 січня аж до заходу сонця стовпчик термометра у Києві сягав +13...+14 градусів Цельсія. Це найвища температура за всі роки наукових спостережень.
- Попередній температурний рекорд зафіксували ще у 1991 році. Тоді, за даними ЗМІ, він становив +11,1 градуса тепла.
- Наразі аномальне тепло в Україні продовжується. Проте невдовзі варто очікувати на мороз. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що морозний пік припаде на 7 – 9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10…-15 градусів. Проте після цього знову буде потепління.