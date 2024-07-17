Ситуація зі спекою з кожним роком може тільки погіршуватися, – Укргідрометцентр

Щороку стає все спекотніше. Цю тенденцію помічають синоптики не лише в Україні чи Європі, але й у США.

Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха також зазначила, що меншає періодів із холодною погодою.

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Щороку стає все тепліше

Птуха констатувала, що з кожним роком ситуація стає все гіршою. Зокрема на території України й Південно-Східної Європи, а також у США по західному узбережжю зафіксовані найвищі значення температур за всю історію спостережень певних метеостанцій.

І така тенденція зберігається, і з року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять,

– повідомила Наталія Птуха.

Вона зауважила, що впродовж останнього року кожен місяць ставав аномально теплий, дуже високі значення температур спостерігалися майже по всій земній кулі. Також вже на 1,5 градуса перевищено прогнозовану температуру зими.

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Зазначимо, що нещодавно на сайті 24 Каналу вийшло велике інтерв'ю з Наталією Птухою. Вона розповіла, що аномальна спека в Україні протримається до 19 липня. Після цього також буде спекотно, однак не так небезпечно.