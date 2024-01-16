Мають поважати наш суверенітет, – Зеленський про те, чи запросять Китай і Росію на саміт миру

Швейцарія заявила про готовність організувати саміт формули миру на рівні лідерів держав. Зеленський розповів, які країни він хотів би бачити на цьому майбутньому заході.

15 січня президент прибув у Давос, де цими днями відбувається економічний форум. Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи запросять на саміт миру Китай і Росію.

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"Ми б дуже хотіли"

Зеленський заявив, що він дуже хотів, аби Китай залучився до обговорення української формули миру і, зокрема, був присутній на майбутньому глобальному саміті.

Втім, зауважив глава держави, участь Пекіна не залежить від самого нашого бажанняя. Президент висловив сподівання, що до саміту долучаться усі цивілізовані країни.

Чекаємо на тих, хто поважає наш суверенітет

14 січня у Давосі відбувалася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації української Формули миру. У ній взяли участь 83 країни та міжнародних організацій. Представника Китаю на ній не було, хоча Пекін отримував запрошення. Із чотирьох зустрічей по формулі миру Китай був лише на одній, що пройшла у серпні 2023 року у Джидді.

Також Зеленський натякнув щодо того, чи запрошуватимуть на саміт країну – агресорку. Глава держави зазначив, що Україна відкрита до усіх країн світу, які поважають її суверенітет і територіальну цілісність.

Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо,

– закликав президент.

Ймовірно, у такий спосіб Зеленський дав зрозуміти, що Росію на саміті миру не чекають. Водночас у самій країні – організаторки мають іншу думку. Так, напередодні, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що до мирної ініціативи якимось чином треба залучити Росію.