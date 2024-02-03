Дістанемо, куди раніше не могли: які нові можливості відкриють GLSDB для ЗСУ

Українські військові вже найближчим часом отримають довгоочікувані американські бомби GLSDB. У них є низка переваг, які неможливо переоцінити на полі бою.

Важливим аспектом є кількість авіабомб GLSDB, які нададуть Україні. Найімовірніше, ЗСУ зможуть розраховувати на велику поставку. Таку думку в етері 24 Каналу висловив Давид Шарп – військовий оглядач, Ізраїль.

До теми Дивовижна точність і невловимі для ППО: на що здатні "розумні" бомби GLSDB, які отримає Україна

Переваги GLSDB

Те, що Україна отримала GLSDB і реальну можливість завдавати ударів на 150 кілометрів, – дуже важливий момент. Я вважаю, що переоцінити це неможливо, тому що мовиться про високоточну зброю з дальністю, з якою в України були обмежені можливості,

– наголосив Давид Шарп.

Якщо ж ракети до HIMARS більш-менш непогано покривали дальність до 85 кілометрів, то сьогодні в України з'явилася можливість покривати дальністю фактично всю континентальну окуповану територію.

"Вся континентальна окупована територія тепер під ударом, навіть північ Криму, чого не було раніше. Звісно, можна було використовувати Storm Shadow/SCALP, але були обмеження або за кількістю, або за точністю. Крім того, ракети Storm Shadow специфічні за своїми характеристиками, вони не для всіх цілей підходять", – пояснив військовий оглядач.

До того ж в України було не так вже й багато цих британських та французьких ракет. Ситуація з GLSDB – зовсім інша.

"GLSDB – це дуже важливий інструмент, їх потенційно можна поставити Україні дуже багато – є десятки тисяч цих бомб на складах та безліч двигунів для ракет, з яких цей боєприпас вставляють", – наголосив Шарп.

Крім того, їх доставляють Україні за раніше проплаченими контрактами. Вони були в тих пакетах, які зараз не залежать від Конгресу США.

Незвідані можливості для України

Тож тепер все впирається у кількість – напротивагу ATACMS та Storm Shadow, де кількісний потенціал був дуже невеликим, з GLSDB інша ситуація. Іншим важливим моментом є розвідувальна інформація.

Коли ти б'єш на глибину 100 – 140 кілометрів, ти маєш знати координати цілі з ювелірною точністю в режимі реального часу. Якщо це будівля – то зрозуміло, що координати відомі. Але якщо мовиться про техніку, яка рухається, – тоді на першу роль виходить розвідка,

– зауважив військовий оглядач.

Цікаво також, що цю систему використовують з установок HIMARS, тобто вона не потребує фактично ніякого додаткового навчання та не прив'язна до літаків, як, наприклад, Storm Shadow.

"Це дає Україні масу нових можливостей. Але треба розуміти, це не те, що з'явившись на фронті, рухатиме війну. Це важливий інструмент в пазлі українських можливостей та серйозна проблема для Росії", – додав Шарп.

Не варто впадати в ейфорію від поставок будь-якого нового озброєння, навіть якщо мовиться про ті ж F-18, які мають передати Україні. Війну виграє не конкретне озброєння, але комплекс багатьох факторів.

GLSDB для України: що відомо