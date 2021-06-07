"Голос" без Притули мені здається приреченим, – Гнап

Сергій Притула оголосив про вій вихід з "Голосу". Це вже друга відома постать, яка пішла з партії. Ще політичну силу покинув Святослав Вакарчук, люди заговорили про не дуже позитивні процеси.
Без волонтера й шоумена там не залишається жодних впізнаваних облич, які могли б тягнути партію за собою. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив Дмитро Гнап.
До теми Обговорюємо багато сценаріїв з іншими гравцями, – Юрчишин про політичні амбіції Притули
Гнап: "Голос" не піде на компроміс з Притулою
Він нагадав, що керівництво "Голосу" зробило заяву у відповідь на публікацію Притули, побажавши йому удачі в політичних планах.
Це означає, що ніхто не піде на компроміс, не намагатиметься його повернути. Тому ця частина "Голосу"без Притули мені здається приреченою,
– наголосив Гнап.
Він зауважив, що після виходу Притули, "Голос" розділиться на 2 частини:
- одна піде будувати з Притулою новий політичний проєкт;
- друга, яка залишиться – Кіра Рудик і її оточення – добуде цю каденцію у Верховній Раді, а вже на наступних виборах зникне з політичного поля.
"А те, яким буде його (Притули – 24 канал) проєкт, хто до нього долучиться – буде цікаво. Очевидно, в нього є певна перспектива".
Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео
Що відомо про політичні амбіції Притули
- Притула оголосив, що йде з партії "Голос", але залишається в політиці.
- Голова фракції Ярослав Железняк припустив, що можливо він має на меті створити власну політичну силу.
- Про політичні амбіції Притули наголосила і голова партії Кіра Рудик.
- Водночас нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що наразі Притула не анонсував створення нового політичного проєкту.