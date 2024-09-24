Зараз не час для громадського активізму: ОК "Захід" відреагувало на вчинок Гнезділова

Сергій Гнезділов, який служить у ЗСУ п'ять років, днями самовільно залишив частину, тобто пішов у СЗЧ, як кажуть в армії. Про свій учинок він повідомив публічно, що викликало запеклу дискусію в суспільстві.

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування. Тепер з'явилася офіційна реакція ОК "Захід".

До теми Військовий Сергій Гнезділов відповів, чому демонстративно пішов у СЗЧ

Що сказали в ОК "Захід" про СЗЧ Гнезділова

Там визнали, що відсутність кінцевого строку військової служби справді є проблемою. Але вважають, що вирішити її можна, тільки здобувши перемогу у війні.

Чомусь в усій дискусії втратилася одна важлива деталь – Росія. Ніхто не вигадав просто так мобілізувати мільйон українців. Ніхто не хоче витрачати більшу частину бюджету на армію. Ніхто не підтримує закриті кордони. Це робиться не тому, що хтось ХОЧЕ погратися. Це робиться, тому що ми ПОВИННІ це робити. Тому що є ворог. Є Росія. Є двомільйонна російська армія, яка продовжує наступати. Є кожен день ракетні удари по наших мирних містах. Є мільйони вимушених біженців. Є окуповані міста. Є зруйновані заводи, школи, дороги, мости. Є загиблі. Ось що є НАШОЮ ПРОБЛЕМОЮ,

– відповіли в ОК "Захід".

Командування переконане: зараз Україні потрібно захищатися, а не "займатися громадським активізмом".

"Активізм залишився в часи Центральної Ради, яка розпустила армію та переживала за "мир во всем мире". Потім прийшли більшовики і провели репресії, Голодомор, депортації, війни і знову репресії", – акцентували в дописі.

В ОК "Захід" підкреслили, що втеча військовослужбовця позначиться на боєздатності підрозділу. Самовільне залишення частини погіршує обороноздатність побратимів, адже він ставить їх під удар. Бійці мають відпрацювати і за себе, і за того, хто пішов.

"Всі наші підрозділи, весь особовий склад продовжують виконувати бойове завдання. Ми продовжуємо захищати нашу країну та народ. Честь всім, хто знаходиться в строю! Слава героям!" – підсумували в командуванні.

Правоохоронці відреагували на вчинок Сергія Гнезділова

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження через СЗЧ Гнезділова. Вони внесли відомості до ЄРДР через можливе порушення порядку проходження військової служби, вважаючи, що дії військового мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 408 Кримінального кодексу України, – дезертирство. В умовах воєнного стану дезертирство карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

За даними ЗМІ, Гнезділову не повідомляли про підозру.

"Наразі він перебуває на лікарняному, термін якого закінчується найближчим часом. Якщо протягом трьох днів після цього він не прибуде на місце служби, ухвалюватимуть подальші процесуальні рішення", – пояснив співрозмовник агентства "Інтерфакс".