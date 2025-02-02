"Співчували не лише затримані": Гнезділов розповів про своє перебування на гауптвахті

В Україні декриміналізували СЗЧ і дозволили таким військовим повертатися на службу. Нововведення надали змогу військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який у вересні пішов у публічне СЗЧ, уникнути покарання за дезертирство.

У четвер, 23 січня, Сергія Гнезділова випустили з-під варти. Йому дозволили повернутися до ЗСУ. До цього моменту військовий перебував на гауптвахті Військової служби правопорядку України. В інтерв'ю "Громадському" він розповів, як до нього там ставилися, передає 24 Канал.

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Яке було ставлення до Гнезділова на гауптвахті

Гнезділов зазначив, що до нього було добре ставлення. Навіть ті, хто його охороняли, щиро співчували й підтримували. "Тобто не тільки ті люди, які були в такій самій ситуації", – пояснив військовий.

Водночас Гнезділов зазначив, що на гауптвахті серед тих, хто пішов у СЗЧ, були люди, які мали кілька орденів, воювали в АТО. Були й ті, яких списали через поранення, однак після 24 лютого вони знову повернулися до війська. А опісля були змушені піти у СЗЧ, бо не було конкретики.

Гнезділов підкреслив, що людина дуже сильно завжди хоче конкретики, гасла в якийсь момент припиняють працювати.

Військовий закликав усіх, хто пішов у СЗЧ через проблеми у підрозділі, зараз обрати інший підрозділ і повернутися туди на службу. "Якщо ви пішли, бо теж чекали демобілізації, як і я, і не дочекались її – я не знаю, що вам сказати", – зауважив Гнезділов.

Нагадаємо, що бійці, які самовільно залишили частину до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою, якщо це їхнє перше СЗЧ. Натомість, військові, які залишили частину після 29 листопада 2024 року, повинні пройти загальну процедуру, яка включає розслідування та судове рішення. Навіть якщо це їхнє перше СЗЧ.