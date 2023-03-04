"Гниль, яку треба вивести всю": як росіяни розповідають про українців та інших "ворогів"

Російська пенсіонерка закликала знищити всіх українців аж до немовлят. Також жінка висловилась проти й інших народів, зокрема поляків.

Під час спілкування з журналістом російська бабуся заявила, що в Україні та Польщі живуть націоналісти, яких потрібно всіх знищувати.

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"Х*хли – поліцаї... західна Україна вся, буквально. І поляки – націоналісти. Там треба їх всіх прикінчити - х*хлів до останнього, і їхніх дітей вбити. Це гниль і її треба знищити. Все населення... Українців всіх вбити, аж до немовлят знищити. Це гниль поширилася, тепер вони нас не люблять. Ніякі вони нам не брати і не сестри", – сказала цинічна росіянка.

Також журналіст поговорив ще з однією пересічною росіянкою. Вона запевнила, що була в Україні у 90-х роках і, мовляв, вже тоді більшість українців перебували у сектах.

Що вона мала на увазі, жінка не пояснила. Але була переконана, що усі українці – вороги, яких треба знищити. Ба більше, не лише українці.

"Поки ми їх всіх не доб'ємо, закінчувати не можна. Поки ми не покінчимо з усіма нацистами. Україна – вороги, Польща – вороги, країни Балтії – вороги! Вони наші найперші вороги", – сказала жінка.

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