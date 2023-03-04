"Гниль, яку треба вивести всю": як росіяни розповідають про українців та інших "ворогів"
Російська пенсіонерка закликала знищити всіх українців аж до немовлят. Також жінка висловилась проти й інших народів, зокрема поляків.
Під час спілкування з журналістом російська бабуся заявила, що в Україні та Польщі живуть націоналісти, яких потрібно всіх знищувати.
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"Х*хли – поліцаї... західна Україна вся, буквально. І поляки – націоналісти. Там треба їх всіх прикінчити - х*хлів до останнього, і їхніх дітей вбити. Це гниль і її треба знищити. Все населення... Українців всіх вбити, аж до немовлят знищити. Це гниль поширилася, тепер вони нас не люблять. Ніякі вони нам не брати і не сестри", – сказала цинічна росіянка.
Також журналіст поговорив ще з однією пересічною росіянкою. Вона запевнила, що була в Україні у 90-х роках і, мовляв, вже тоді більшість українців перебували у сектах.
Що вона мала на увазі, жінка не пояснила. Але була переконана, що усі українці – вороги, яких треба знищити. Ба більше, не лише українці.
"Поки ми їх всіх не доб'ємо, закінчувати не можна. Поки ми не покінчимо з усіма нацистами. Україна – вороги, Польща – вороги, країни Балтії – вороги! Вони наші найперші вороги", – сказала жінка.
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Як росіянам "промивають" мізки
- Згідно із дослідженнями Аналітичного Центру Юрія Левади, 48% росіян виступають за російсько-українську війну.
- Росіянам постійно транслюють пропаганду про "міфічний план Заходу", який має на меті поділити колишній СРСР та Росію на касти. В яскравих фантазіях Путіна Захід хоче здійснити поділ Росії, щоб контролювати її.
- Останнім часом Путін розширив риторику. Мовляв, якщо Росія програє у війні проти України, то тоді РФ припинить своє існування, внаслідок чого всіх росіян буде нібито поневолено.