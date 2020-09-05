Відомий ГогольFest зазвучав по-новому. Креативний фестиваль тепер відбувається не лише у столиці. Наразі 3-денне мистецьке дійство триває у Херсоні. ГогольFest став унікальним для України завдяки шоу на воді, за яким глядачі спостерігали з кораблів.

Саме Трофейний міст у херсонському гідропарку обрали для відкриття дійства ГогольFest. Майданчик для виступу на Дніпрі гурту DAKHABRAKHA готували 2 доби, повідомляє 24 канал.

Цікаво У столиці відбувся перший в Україні фестиваль кабріолетів: як все відбувалось – фото, відео

Сцену змонтували на 55 метрів уздовж мосту. Аби транспортувати звук, світло та металеві конструкції, знадобилося 5 вантажівок.



Дійство показували на воді / Фото скриншот з відео

Фронтмен гурту DAKHABRAKHA Марко Галаневич розповідав, що очікують невеликий дощ або грозу. Зазначив, що такі погодні умови ускладнять виступ.

Не так комфортно, як у якійсь концертній залі, але в цьому своя романтика. Я думаю, що наші технічні служби зроблять все, що від них залежить, щоб свято відбулося,

– наголосив Галаневич.

Новий формат фестивалю з'явився завдяки пандемії

Дійство відбувалося пізно ввечері. За ним спостерігали з води. Глядачі приплили на теплоходах, яхтах і навіть каяках. Такого шоу в Україні ще не було. Організатори запевнили, що новий формат з'явився завдяки пандемії.

"Не було б щастя, та нещастя допомогло. Карантин. Сказали, щоб була дистанція. Чи дистанція краща, якщо люди будуть на човнах – взагалі прекрасно", – зазначив президент ГогольFest Влад Троїцький.



Люди приїжджали на яхтах та теплоходах / Фото скриншот з відео

ГогольFest подорожує країною

Сам ГогольFest тепер подорожує Україною. Музиканти визнали, що це добре, адже глядачі у захваті – відомий фест приїжджає до них додому.

"Мені дуже подобається і я гадаю, що це чудова ідея, якась магічна подія в нашому місті і взагалі в Україні", – сказала глядачка Анна Костиря.

Зверніть увагу Zaxidfest перенесли на 2021 рік: скандальна заява

Свої корективи в програму внесла погода. Буквально перед концертом над Херсоном пройшла сильна злива, втім організатори вирішили шоу не скасовувати. Тож світлова програма на багаторівневій сцені все ж відбулася.

Живий виступ DAKHABRAKHA в рамках фесту таки відбувся. Етногурт зіграв у форматі вертикального концерту. Всього під час ГогольFest пройде понад 50 мистецьких заходів.