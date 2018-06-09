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"Голден Стейт" стали чемпіонами НБА

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"Голден Стейт" стали чемпіонами НБА

У НБА визначився чемпіон. Тогорічний титул захистили "Голден Стейт", які у фіналі в суху обіграли "Клівленд". Це третя перемога команди з Окленда за останні чотири сезони.

Четвертий матч фінальної серії випало грати у Клівленді. До цієї гри рахунок був 3:0 на користь "Голден Стейт". Відтак у випадку поразки "Ворріорс", серія б переїхала в Окленд, і "ГСВ" мали можливість оформити чемпіонство перед власними вболівальниками. Але для деяких гравців ще був пам'ятний 2016 рік, коли їх команда вела у рахунку 3:1 проти "Клівленда", а у підсумку програла 3:4. Варто зазначити, що це четвертий рік поспіль "Голден Стейт" та "Клівленд" грають у фіналі НБА. "Кавальєрс" виграли лише один раз – у вже згаданому 2016 році. У 2015 та 2017 роках чемпіонами ставала команда із Західного узбережжя. Так сталося і в 2018 році.

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Після двох домашніх перемог, "Голден Стейт" і у третьому матчі у Клівленді обіграв суперників. А в четвертому оформив чемпіонство.

Ще у першій чверті "ГСВ" зуміли піти у відрив, коли різниця у рахунку стала двозначною. На першу перерву команди пішли за рахунку 25:34.

У другій чверті "Клівленд" зумів повернути інтригу у матчу, спочатку скоротивши відставання, а згодом навіть вийшовши вперед. Однак це було лиш на одне очко, і "Голден Стейт" одразу ж цю перевагу нівелював. Більше "Кавальєрс" у цьому матчі не вели у рахунку. А на велику перерву команди пішли за +9 для "Голден Стейт".

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Третя чверть лише підтвердила перевагу гостей у цій зустрічі. За 12 хвилин "Клівленд" зумів набрати лише 134 очок. Майже вдвічі більше – 25 – накидали "Голден Стейт".

21 очко перед четвертою чвертю – не те, що неможливо відіграти. Але не у тому випадку, коли не йде гра. Вісім влучних трьохочкових за весь матч у гравців "Клівленда" проти семи точних кидків одного лише Стефена Каррі.

Леброн Джеймс, який намагався "тягнути" за собою команду, набравши 23 очки, кінець четвертої чверті вже додивлявся з лави запасних. Його "Клівленд" нічого не зумів протиставити "Голден Стейт".

Леброн Джеймс не зумів нічого протиставити Стефену Каррі та його команді

Найкращим гравцем фіналу було визнано Кевіна Дюранта. У цьому матчі він оформив тріпл-дабл – 20 очок, 12 підбирань та 10 передач. Керрі ж до свого активу записав 37 очок. Близьким до дабл-даблу був Грін – 9 очок та 9 передач.

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Відео найкращих моментів фінальної серії НБА "Клівленд" – "Голден Стейт"

 

  

Теги: Баскетбол NBA Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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