Як "приватизовували" макарівський ліс: справа гольф-клубу GolfStream․ До чого тут суддя Тандир?

Уже колишній голова Макарівського райсуду Олексій Тандир, що збив на смерть нацгвардійця, причетний до інших суперечливих рішень. Зокрема, вочевидь, незаконної приватизації земель, які потім стали гольф-клубом.

Йдеться в цьому кейсі про гольф-клуб GolfStream, що розташований у селищі Гавронщина Макарівського району під Києвом. Причетність до цього Тандира знайшли журналісти 24 Каналу, про що написали у відповідному розслідуванні.

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Тандир, гольф-клуб і "приватизація" лісу

Власне, у 2014 році Тандир ухвалив постанову, згідно з якою визнав законною, ймовірно, незаконну приватизацію лісогосподарських земель майже 30 особами. Ще у 2008 році вони отримали ці ділянки нібито для ведення господарства, після чого передали їх компаніям "Карон Парон" та "Ландін".

Своєю чергою, ці фірми попіклувались про те, аби на вказаних територіях функціонував гольф-клуб. Його фактичним власником згодом став ексбанкір Гольдберг Лев Самуїлович. До речі, сусід Фірташа та Ющенка.



Власник гольф-клубу Лев Гольдберг / Скриншот 24 Каналу з інтерв'ю ексбанкіра телеканалу "Рада"

Загальна площа усіх приватизованих ділянок, про які йдеться у справі, становить близько 27 гектарів. Водночас гольф-клуб "Гольфстрім" розташований на території у понад 50 гектарів.

У 2014 році прокурор стверджував, що вартість відповідних приватизованих земельних ділянок можна оцінити в 11,5 мільйона гривень. За тодішнім курсом це було близько 1,2 мільйона доларів.

Окрім Тандира, цю справу упродовж років розглядала суддя Макарівського районного суду Наталія Мазка. Вона також не задовольнила позов прокурора та "узаконила" приватизацію цих ділянок, на яких аж ніяк не були сільськогосподарські угіддя, а гольф-клуб.

Розташування гольф-клубу "Гольфстрім": дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Врешті-решт феміда таки визнала, що землі приватизували незаконно, тому вони перейшли до держави. Рішення апеляційного та касаційного судів буди на користь прокурора, на відміну від постанов Мазки і Тандира.

Однак "Гольф-стрім" продовжував працювати на цих територіях до початку широкомасштабного вторгнення. Чому так? Відповіді журналісти 24 Каналу не отримали. Офіційні джерела констатували, що ніхто під час війни перевірки не проводить.

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Згадаємо наостанок, що зараз Тандир перебуває у слідчому ізоляторі та чекає на вирок суду у справі про збиття напідпитку нацгвардійця на блокпосту. Тягнеться ця історія уже майже пів року. Власне, у ніч з 25 на 26 травня ексголова Макарівського райсуду збив бійця Вадима Бондаренка.

А от Наталія Мазка пішла на пенсію у березні 2023 року.