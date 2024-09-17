"Уявляє себе царем": для чого Путіну фотографії з голим торсом

Свою сім'ю, зокрема дітей, російський диктатор завжди намагався максимально приховати від свого народу, а от свій голий торс – навпаки. Залюбки позував. Відповідних фотографій в мережі чимало.

Така поведінка очільника Кремля є частиною його спроб демонструвати чоловічі якості, які, на його думку, зроблять його більшою мірою прийнятним для російського народу. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив американський адвокат Ед Стір, підкресливши, що справжнім мірилом психопатії Путіна є те, що він уявляє себе новим царем.

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Путін хоче привернути увагу росіян та отримати їхню підтримку

Зі слів Стіра, очільник Кремля хоче створити нову російську імперію для власного задоволення. Російський народ є лише засобом, за допомогою якого Путін може задовольнити власні грандіозні цілі.

"Ці фотографії, на яких він з оголеним торсом верхом на коні та робить інші чоловічі справи (наприклад, ловить рибу) – як раз те, що, на його погляд, приверне увагу та посилить підтримку російського народу, аби він міг віг досягти своєї мети – створити російську імперію. Зверніть увагу, як на одному з відео Путін йде по Кремлю, він уявляє себе царем, наче Петро I", – озвучив Стір.

Всі психопати мають не просто нарцисичні характеристики, а відчуття грандіозності, впевненість у тому, що немає нічого, що вони б не змогли зробити. Зі слів Стіра, саме так мислить і російський диктатор.

Такі люди хочуть стати більшими, важливішими, могутнішими за будь-кого, хто був до них. Це одна з причин того, що рухає психопатом, незалежно від того чи людина лідер мафії, чи політичний лідер, чи серійний убивця, в будь-якому разі він хоче бути кращим, успішнішим,

– зауважив Стір.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що рейтинг Путіна через Курську операцію, яку на початку серпня розпочали Сили оборони України, знизився. Такого рівня невдоволення не було з листопада 2022 року, коли в Росії проходили заходи з мобілізації. Згідно з результатами опитування 25 серпня 28% росіян висловили невдоволення діями Путіна та російської влади, 11 серпня відсоток становив – 25, а 28 липня – 18.