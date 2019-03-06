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      Голий Трамп, Путін і Кім Чен Ин: у Європі на карнавалах глузують із політиків

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      Карикатури на Трампа і Путіна на тему розірвання "ядерної угоди"
      Карикатури на Трампа і Путіна на тему розірвання "ядерної угоди" / Getty Images

      У низці країн Європи відбуваються традиційні щорічні карнавали перед постом західного обряду, на яких глузують зі світових політиків. Тема цьогорічних карнавалів – політична карикатура.

      У Португалії та Німеччині на вулиці вивезли величезні глузливі платформи з фігурами-карикатурами на президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.

      Читайте також: У В'єтнамі двійники Трампа та Кім Чен Ина розгулювали містом та давали інтерв'ю: фото

      Ці фігури возили центральними вулицями міст. А поряд танцювали учасники карнавалів у яскравих костюмах.

      А ще в Німеччині глузували із власної канцлерки Ангелу Меркель та французького президента Еммануеля Макрона. Жартували навіть про католицьких священиків. На вулицю вивезли величезного архієпископа з написом: "Рішуча боротьба з домаганнями у церкві".

      Усі фото: Getty Images

      Карнавал Європа Трамп
      Карикатура на Трампа на карнавалі в Європі

      Карнавал Європа Трамп
      Карикатура на Трампа на карнавалі в Європі
      Карнавал Європа Меркель
      Карикатура на Меркель на карнавалі

      Карнавал Європа
      Карикатура на священиків на карнавалі

      Карикатура карнавал Європа Мей
      Карикатура на Терезу Мей та вихід Британії з ЄС

      Карнавал Європа
      Карнавал у Європі

      Карнавал Європа
      Карнавал у Європі
       

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      Теги: Євросоюз Європа Португалія Карикатура Курйозні новини Дональд Трамп Володимир Путін Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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