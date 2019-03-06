Голий Трамп, Путін і Кім Чен Ин: у Європі на карнавалах глузують із політиків

У низці країн Європи відбуваються традиційні щорічні карнавали перед постом західного обряду, на яких глузують зі світових політиків. Тема цьогорічних карнавалів – політична карикатура.

У Португалії та Німеччині на вулиці вивезли величезні глузливі платформи з фігурами-карикатурами на президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.

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Ці фігури возили центральними вулицями міст. А поряд танцювали учасники карнавалів у яскравих костюмах.

А ще в Німеччині глузували із власної канцлерки Ангелу Меркель та французького президента Еммануеля Макрона. Жартували навіть про католицьких священиків. На вулицю вивезли величезного архієпископа з написом: "Рішуча боротьба з домаганнями у церкві".

Усі фото: Getty Images



Карикатура на Трампа на карнавалі в Європі



Карикатура на Трампа на карнавалі в Європі



Карикатура на Меркель на карнавалі



Карикатура на священиків на карнавалі



Карикатура на Терезу Мей та вихід Британії з ЄС



Карнавал у Європі