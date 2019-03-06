Голий Трамп, Путін і Кім Чен Ин: у Європі на карнавалах глузують із політиків
У низці країн Європи відбуваються традиційні щорічні карнавали перед постом західного обряду, на яких глузують зі світових політиків. Тема цьогорічних карнавалів – політична карикатура.
У Португалії та Німеччині на вулиці вивезли величезні глузливі платформи з фігурами-карикатурами на президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.
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Ці фігури возили центральними вулицями міст. А поряд танцювали учасники карнавалів у яскравих костюмах.
А ще в Німеччині глузували із власної канцлерки Ангелу Меркель та французького президента Еммануеля Макрона. Жартували навіть про католицьких священиків. На вулицю вивезли величезного архієпископа з написом: "Рішуча боротьба з домаганнями у церкві".
Усі фото: Getty Images
Карикатура на Трампа на карнавалі в Європі
Карикатура на Трампа на карнавалі в Європі
Карикатура на Меркель на карнавалі
Карикатура на священиків на карнавалі
Карикатура на Терезу Мей та вихід Британії з ЄС
Карнавал у Європі
Карнавал у Європі