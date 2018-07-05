Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала чарівне фото без косметики

38-річна голлівудська актриса і модель родом з України Ольга Куриленко продемонструвала свою справжню натуральну красу без макіяжу.

Куриленко опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Голлівудська актриса родом з України оголилася заради спокусливого фото (18+)

Шанувальники вражені красою актриси Так, більшість визнали, що Куриленко справді пасує бути без косметики.

"Класно, як у 18", "Без макіяжу дійсно набагато гарніше", "Залишайтеся такою ж натуральною", – пишуть користувачі.

Хто така Ольга Куриленко?38-річна кіноактриса Ольга Куриленко в дитинстві навчалась в Бердянську, але вже у підлітковому віці почала їздити на навчання в Москву, а згодом і в Париж. У 1995 році вона почала займатись акторською справою, де згодом прославилась своєю зірковою роллю в одній з частин "бондіани" – "Квант милосердя", зігравши дівчину агента 007.

Актриса двічі була одружена та отримала французьке громадянство, а зараз перебуває у фактичному шлюбі з Максом Беніцою, – у пари народився син Александр.