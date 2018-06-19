Голлівудський актор Роберт Патрік відвідав Західну Україну: відома причина

Актор Роберт Патрік, який прославився другорядними ролями у фільмах "Термінатор" та "Від заходу до світанку 2: Криваві гроші Техасу", відвідав Західну Україну. Однак не відпочинок став причиною візиту американця.

Роберт Патрік отримав нагоду зіграти одну з ролей в українській кінострічці "Захар Беркут". Відтак американець приїхав на запрошення режисера фільму Ахтема Сеітаблаєва.

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Відомо, що голлівудський актор перевтілиться у легендарного Захара Беркута, образ якого геніально описав Іван Франко в історичній повісті. Та, окрім зйомок, Роберт патрік знаходить час, щоб ознайомитись з культурою країни, побувати у визначних місцях та скуштувати українські страви. Наразі американець вже побував у Львові та на озері Синевір. Самі ж зйомки проходять в мальовничих Карпатах, які теж потрапили на знімки Роберта Патріка.

Прекрасна Україна,

– написав у коментарі Роберт Патрік.

Допис, поширений Robert Patrick (@ripfighter) 15 Чер 2018 р. о 2:18 PDT

Допис, поширений Robert Patrick (@ripfighter) 16 Чер 2018 р. о 6:24 PDT

Допис, поширений Robert Patrick (@ripfighter) 16 Чер 2018 р. о 9:34 PDT