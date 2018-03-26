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Голлівудський актор Вілл Сміт станцював запальну сальсу: відео

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Вілл Сміт станцював на яхті
Вілл Сміт станцював на яхті

Популярний американський актор Вілл Сміт втілив давню свою мрію – взяв урок сальси. Відповідне відео знаменитість опублікував в Іnstagram.

Вілл Сміт не просто так станцював запальну сальсу. Так актор вирішив відсвяткувати ювілейний 100-ий допис у соціальній мережі. З цієї нагоди він показав, як втілює свої мрії в життя та розбавляє буденність яскравими подіями.

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Я просто зрозумів, що це моє соте повідомлення. Спасибі всім! Пішов створювати наступні 100,
– кумедно написав актор.

Урок танців Вілл Сміт взяв у колишнього чоловіка Дженіфер Лопес, музиканта та співака Марка Ентоні. Знаменитості зробили це на палубі яхти, що пропливала повз узбережжя. Зірковий тренер показував актору основні латиноамериканські па під ритм запальної пісні. При цьому Вілл Сміт уважно слухав поради та намагався повторити всі рухи. Варто зазначити, що це йому вдалося.

Таким дописом актор просто взірвав мережу. Понад 10 мільйонів підписників вподобали оригінальний допис Вілла Сміта.

Хто такий Вілл Сміт?
Це американський актор та співак, що виконує пісні в стилі хіп-хоп. вілл Сміт знявся в таких популярних фільмах: "Я – робот", "Фокус", "Люди в чорному", "Загін самогубців", "Прихована краса", "Сім душ".

Теги: LifeStyle Кіно відпочинок Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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