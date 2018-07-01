Голлівудський дерматолог поділився, якими процедурами найчастіше користуються зірки

Знаменитий дерматолог Гарольд Лансер, який є одним з найбільш оплачуваних та відомих фахівців "з краси" розповів, які послуги обирають його зірки-клієнтки: Вікторія Бекхем, Дженніфер Лопес, Бейонсе, Марго Роббі і Кім Кардашян.

Про це йдеться на The Independent, передає Новое Время.

Лансер зазначив, що зараз зірки хочуть виглядати максимально природньо, через що найчастіше обирають ботокс і ліпосакцію, але у форматі "міні". Зокрема, "бебіботокс" з мінімальним хірургічним втручанням, а також послугу під назвою "міні-ліпо", коли хірург працює над невеликою ділянкою тіла.

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Ще у моді зараз "злегка кирпатий ніс", а також пластика вух, оскільки зірки вважають, що ця процедура допомагає їм мати молодший вигляд. Не меншою популярністю в дерматолога користуються і процедури пунктурного омолодження обличчя або просто голковколювання обличчя, яке стимулює виробництво колагену й еластину та усуває ознаки старіння шкіри.

Допис, поширений Dr. Harold Lancer (@drlancerrx) 31 Тра 2018 р. о 4:16 PDT

Щодо анти-трендів, то сьогодні у зірок не користуються популярністю послуги надмірного використання філерів, ботоксу, збільшення губ та імплантів грудей і сідниць. Підсумувавши, дерматолог Гарольд Лансер зазначив, що сьогодні кожний восьмий пацієнт дерматолога чи пластичного хірурга є чоловіком, в той час як п’ять років тому чоловік був лише одним з 20 пацієнтів.