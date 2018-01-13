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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Голлівудський красунчик змінився до невпізнання, щоб зіграти Пікассо

00:13, сьогодні 1065 Читать новость на русском
Бандерас у ролі Пікассо
Бандерас у ролі Пікассо

Відомий голлівудський актор зіграє іспанського художника, скульптора і засновника кубізму Пабло Пікассо у другому сезоні серіалу "Генія".

"У нього, як і у Пікассо, є свій підхід до життя без обмежень і правил, що додасть справжності персонажу. У Бандераса величезний акторський діапазон, завдяки якому він зможе найточніше перевтілитися в образ художника. До того ж Антоніо, як і Пікассо, родом з іспанського міста Малага", – розповів режисер фільму Рон Ховард.

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У серіалі розкажуть цікаві особисті подробиці з життя художника в період його становлення, творчого пошуку себе і свого художнього стилю.

Прем'єра запланована на 24 квітня.

Напередодні Бандерас з’явився на світському заході з поголеними бровами, вірогідно він вдався до такого кроку, щоб краще перевтілитись у Пікассо.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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