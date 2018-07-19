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Голлівудський "Тор" Кріс Гемсворт показав, який він вправний танцівник: кумедне відео

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Кріс Гемсворт з дружиною
Кріс Гемсворт з дружиною / Фото із соцмереж

Австралієць Кріс Гемсворт, який зіграв роль Тора в однойменному фільмі, показав запальну сальсу з дружиною. Відео вийшло дуже кумедним.

Кріс Гемсворт вміє не тільки пліч-о-пліч з супергероями Marvel боротись зі злом, але й вправно танцювати. Пристрасні па він продемонстрував зі своєю дружиною – 42-річної Ельзою Патакі. Відео, опубліковане в Instagram, не тільки розсмішило прихильників актора, але й стало вірусним – понад 9 тисяч людей вподобали його.

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Незабутню сальсу 34-річний "Тор" станцював у день народження своєї коханої. Зробив Кріс Гемсворт це на фоні розкішного гірського краєвиду. Відомо, що пара відзначала особливий день у колі своїх найближчих друзів.

Подарував своїй дружині урок танців в її день народження. Правда, мені варто було й самому його взяти. З днем народження, моя кохана,
– зворушливо написав він. 

 

"Найкращий день народження в світі у колі найближчих людей", – поділилась враженнями чарівна Ельза. 

Варто  зазначити, що Кріс Гемсворт і Ельза Патакі мають чудове почуття гумору, а їхній шлюб і справді дуже міцний. Це доводять кадри зі спільного відпочинку подружжя, яке вони демонструють у своїх блогах. Пара виглядає щасливо та вміє підтримати один одного. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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