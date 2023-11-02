Ще три штати в Америці визнали Голодомор актом геноциду, – посол України

У світі продовжують визнавати, що Голодомору, влаштований радянською владою, був актом геноциду українського народу. Зокрема, Вашингтон, Мериленд та Аризона – три штати США – на законодавчому рівні це закріпили.

Станом на четвер, 2 листопада, 31 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом. Про це повідомила пані посол України Оксана Маркарова.

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У США визнають Голодомор геноцидом

Як зазначила Маркарова, українське посольство працює над тим, аби все більше штатів Америки та країн визнали Голодомор актом геноциду. Важливо, аби світ знав та пам'ятав про злочин, що скоїв СРСР проти мільйонів людей.

Станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом. Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу,

– написала Маркарова.

Окрім того, пані посол подякувала за солідарність з Україною:

губернатору штату Вашингтон Джею Інслі;

губернатору штату Мериленду Весу Муру;

губернатору Арізони Кеті Хобс.

Ще 3 штати США визнали Голодомор геноцидом / Фото Маркарової

Більше контексту

Україна на законодавчому рівні визнала Голодомор геноцидом 28 листопада 2006 року. Власне, Верховна Рада ухвалила відповідний закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні".

Окрім того, 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з нагоди дев'яностих роковин Голодомору в Україні. У цьому документі зазначено, що події 30-х років минулого століття є геноцидом українського народу.

Разом з тим зовсім нещодавно, 12 жовтня 2022 року, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор геноцидом українців. Українське МЗС подякувало за це рішення.