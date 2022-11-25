За останнє десятиріччя динаміка зросла: як українці ставляться до Голодомору – нове опитування

Соціологи опитали українців з різних регіонів напередодні Дня Пам'яті Жертв Голодомору. Позиція залишається одностайною.

Дослідження провела соціологічна група "Рейтинг". Вони опитали тисячу українців з 21 по 22 листопада.

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Результати опитування були такими:

93% респондентів зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932 – 1933 років був геноцидом;

3% заперечили це;

4% вагалися з відповіддю.

Динаміка зростання

Згідно з результатами опитувань "Рейтингу", за останнє десятиріччя кількість людей, які погоджуються, що Голодомор 1932 – 1933 років є геноцидом Українського народу, зросла у півтора раза. Загалом Голодомор 1932 – 1933 років визнає геноцидом абсолютна більшість мешканців Заходу, Центру, Півдня, Півночі та Сходу.

Також не зафіксували значних відхилень у вікових розподілах у цьому питанні, – зазначили у "Рейтингу".



Ставлення українців до Голодомору / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування

За інформацією "Рейтингу", опитували населення України віком від 18 років на всіх територіях, крім тимчасово окупованих та тих, де був відсутній український мобільний зв'язок. Похибка становить не більше 3,1%.

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